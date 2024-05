Limousine et champagne: Christine Morency se fait traiter comme une reine pour sa fête

Christine Morency s'est fait surprendre par son grand ami Pierre Hébert, cette semaine.

C'est que l'humoriste souffle ses 38 bougies en ce 15 mai 2024. Pour souligner le tout, son complice et coanimateur à Rouge a eu l'idée de l'emmener faire une activité gourmande et créative: un atelier de décoration de biscuits. Il a cependant préparé la totale pour l'y emmener: une immense limousine blanche est venue les chercher et du champagne les attendait à l'intérieur!

Christine Morency a hurlé de bonheur devant cette surprise d'anniversaire. Voici la vidéo de ce moment magique entre les deux amis: