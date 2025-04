7 choses que vous ne saviez pas sur Nicholas Duvernay de White Lotus

La troisième saison de The White Lotus est enfin disponible en rafale sur Crave, et, comme à son habitude, la série multiplie les intrigues exotiques et les personnages plus intenses les uns que les autres.

Parmi eux, un nom se démarque: Nicholas Duvernay, qui incarne Zion, un jeune homme mystérieux et captivant. Voici 7 choses à savoir sur lui et vous risquez d'être surpris.