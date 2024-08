Plus chics que jamais, voyez Christine Morency et Pierre Hébert en tenues de gala

Christine et Pierre, qu'on peut entendre tous les jours à Rouge Fm, ont une complicité hors de l'ordinaire.

Le duo a décidé de sortir leur plus beaux atours pour le Grand Bien-cuit de Pierre Hébert.

Christine est vêtu d'une robe asymétrique aux tons prune et motifs artistiques, qui met en valeur sa personnalité vibrante et unique. À ses côtés, Pierre affiche une élégance moderne avec son complet bleu sarcelle et une cravate subtilement texturée, complétant parfaitement le duo avec un charme décontracté.