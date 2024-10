Arnaud Soly annonce son nouveau one-man-show et le titre fait réagir!

Arnaud Soly annonce aujourd'hui l'arrivée de son nouveau one-man-show!

Le populaire humoriste a dévoilé le titre et l'affiche de ce spectacle solo sur Instagram. Sur l'image, il prend la pose devant un fond noir vêtu d'un col roulé blanc et d'un veston noir à l'encolure ondulée. Le traitement photo donne l'impression qu'il s'agit d'un portrait souvenir, et le sourire moqueur d'Arnaud Soly laisse présager un spectacle drôle et teinté d'absurde.

Le titre de ce one-man-show: Bon jus.

Au moment de partager le tout avec ses 322 000 abonnés, Arnaud Soly a expliqué qu'il faudrait aller voir son spectacle pour en comprendre le titre. Voici l'affiche suivie du petit mot de l'étoile de l'humour: