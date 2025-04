Voyez «la plus grande dérape» de Véronique Cloutier et ses Fantastiques

On a eu droit à un moment complètement loufoque cette semaine à Véronique et les Fantastiques.

Avant l'émission, l'équipe a repéré une publication Instagram montrant les différentes façons de dire «diarrhée» en créole. Comme Varda Étienne était l'une des collaboratrices du jour, Véronique Cloutier a voulu savoir si elle utilisait ou connaissait ces termes.

L'animatrice a fait du mieux qu'elle pouvait pour bien prononcer toutes les déclinaisons régionales du mot «diarrhée» en créole... ce qui a suscité un fou rire général.

De son côté, Varda Étienne pleurait de rire et n'arrivait pas à croire que ces mots étaient prononcés à la radio. Voici l'hilarant moment de radio, qui a été qualifié comme la «plus grosse dérape de tous les temps» à Véronique et les Fantastiques: