Adele en larmes en voyant Céline Dion dans le public de son concert à Las Vegas

Au cours des derniers mois, Céline Dion a multiplié les apparitions publiques et les projets, incluant des vidéos pour L’Oréal et la NFL, ainsi qu'une version de L’hymne à l’amour d'Édith Piaf sur les plateformes de streaming. Les rumeurs d'un nouvel album en français et en anglais ajoutent à l'excitation entourant son retour.

Les fans espèrent maintenant que Céline annoncera une série de concerts à Las Vegas en 2025. Avec tant de projets et un désir évident de revenir sur scène, le public est impatient de voir cette icône reprendre sa place au cœur de la musique!

