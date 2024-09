Céline Dion partage le plus récent projet sur lequel elle a collaboré

«Je suis très touchée d'avoir la chance de partager ces incroyables vidéos avec vous. Cela me tient à cœur de trouver de nouvelles façons de nous connecter les uns aux autres, d'une manière ouverte et inclusive. J'espère que ces vidéos mettront en lumière la beauté de la création musicale pour tous, et qu'elles rempliront votre cœur de joie, d'amour et d'un rythme qui nous rapproche tous»

De son côté, la réalisatrice Irene Taylor a déclaré qu'elle réalisait un rêve avec ce projet inclusif et créatif:

«C'est vraiment mon rêve de créer une bande sonore complète en langue des signes. J'ai grandi en utilisant l'ASL dans ma famille et dès mon plus jeune âge, j'ai appris que la musique allait au-delà du son. J'espère que le monde pourra découvrir la musique de Redi Hasa et de Céline Dion d'une nouvelle manière, grâce à l'art précieux d'AV Vilavong.»