Caroline Néron lance un nouveau lubrifiant... et une promo audacieuse

Caroline Néron nous a fait pouffer de rire avec une nouvelle vidéo humoristique présentant son tout nouveau lubrifiant et mettant en vedette son bon ami et coiffeur, Gaël Betts.
C’est sur son compte Instagram que la comédienne et femme d’affaires a effectivement déposé l’extrait qui commence avec une simple et banale question de son ami «as-tu de la gomme?»
Fouillant dans son sac à main, la principale intéressée ne trouve pas l’objet de convoitise en question, mais trouve une surprenante alternative qu’elle offre sans trop de détails.
Attendez de voir la réaction de Gaël Betts quand il réalise qu’il vient de prendre une gorgée… de lubrifiant (et d’apprécier l’expérience, en plus):
Le lubrifiant intime menthe poivrée de la gamme de produits coquins signés Caroline libre et assumée est fait à base d’eau et fabriqué au Québec.
Il est disponible sur le site de Caroline Néron, en cliquant ici.
On adore le duo que forment ces deux amis-là qui nous offrent régulièrement de petites capsules humoristiques.
Les trois dernières en date nous ont d’ailleurs pas mal divertis, les voici.
Sous les vidéos, le constat est d’ailleurs unanime: on n’en a jamais assez de leur complicité et leurs petits moments d’humour.
Même la comédienne Marie-Chantal Perron a proposé à la blague une tournée des deux amis à travers le Québec!