Caroline Néron lance un nouveau lubrifiant... et une promo audacieuse

Caroline Néron nous a fait pouffer de rire avec une nouvelle vidéo humoristique présentant son tout nouveau lubrifiant et mettant en vedette son bon ami et coiffeur, Gaël Betts.

C’est sur son compte Instagram que la comédienne et femme d’affaires a effectivement déposé l’extrait qui commence avec une simple et banale question de son ami «as-tu de la gomme?»