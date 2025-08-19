Problème technique en tournage, voici comment Caroline Néron s’occupe en coulisses

Début du contenu principal.
Caroline Néron est en plein tournage et a décidé de profiter d'une longue pause pour occuper son temps autrement.
Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, la femme d’affaires et comédienne explique qu’un problème technique paralyse actuellement le plateau. Tout est à l’arrêt depuis plus de deux heures.
Pour passer le temps, elle a sorti ses produits de maquillage… et son ami Gaël, son coiffeur, a pu tester les talents de maquilleuse de Caroline.
Pendant que ce dernier semblait faire une petite sieste, Caroline lui a appliqué de l’ombre à paupières, du gloss et a complété le tout avec son baume à lèvres. Le résultat est phénoménal!
Appuyez sur le bouton JOUER pour voir le résultat!
Ce n’est pas la première fois que Gaël devient la cible des blagues de Caroline. Depuis quelques semaines, la comédienne partage régulièrement des vidéos humoristiques où elle s’amuse avec son coiffeur, au plus grand plaisir de ses abonnés.
Du côté professionnel, Caroline Néron reprendra son rôle de Claude Coupal dans la série STAT, dès septembre. On a bien hâte de découvrir ce que réserve la suite pour son personnage, qui avait été kidnappée en pleine rue alors que Saint-Vincent était pris d'assaut.
Elle sera également de la distribution de la série Ils vécurent heureux, qui arrivera sur Crave le 25 septembre prochain.