Caroline Néron souligne son 52e anniversaire de la plus belle façon

À travers son message, la comédienne a dressé le bilan de ses 52 dernières années :

«Quand je fais le bilan, je vois des années pleines, riches, parfois douces, parfois dures... 😅

Mais même celles-là ont été précieuses. Elles m’ont fait grandir, m’ont bousculée, transformée, et permis de devenir la femme que je suis aujourd’hui.»

Caroline Néron a également souligné qu’au fil des dernières années, elle s’est découvert une nouvelle passion devenue une entreprise :

«J’adore toujours créer des bijoux, mais avec ma compagnie Libre et assumée (et mes vibrateurs!), je me suis découverte une mission.

C’est plus qu’une entreprise : je contribue à démocratiser le plaisir féminin, à casser les tabous, et à participer activement à la santé sexuelle des femmes.»