Avec les premiers flocons qui recouvrent doucement le paysage, la saison des Fêtes frappe doucement à nos portes! C’est le moment de sortir les boîtes de décorations, de commencer les listes de cadeaux et de se laisser gagner par l’ambiance magique qui s’installe un peu partout!

Alors que plusieurs d’entre nous commencent à peine à penser aux préparatifs, certaines vedettes québécoises ont déjà embrassé l’esprit de Noël. Elles partagent avec leurs abonnés des bribes de leurs traditions, leurs décorations lumineuses ou encore leurs idées originales pour célébrer cette période unique de l’année.

Des sapins déjà dressés aux soirées chocolat chaud, en passant par les maisons décorées comme dans un film de Noël, nos personnalités préférées n’hésitent pas à montrer leur côté festif, à notre plus grand bonheur!