Ciné-cadeau: voici la programmation officielle des Fêtes 2025!

Début du contenu principal.
Ça y est, la programmation Ciné-cadeau 2025 est dévoilée!
Depuis plus de 40 ans, Télé-Québec propose une sélection de films pour toute la famille à l'approche de Noël et pendant le temps des Fêtes.
Une fois de plus cette année, nous aurons droit à tous les classiques en plus de plusieurs nouveautés. Des spéciaux des Fêtes avec nos vedettes québécoises préférées sont également à l'horaire.
La programmation de ciné-cadeau commencera dès le 5 décembre à Télé-Québec.
Ce sera le nouveau film de Yan England, Fanny, qui lancera les festivités. Ce long métrage réunit Éric Bruneau et Milya Corbeil-Gauvreau.
Pendant 31 jours, nous aurons droit à 200 films présentés sur la chaîne.
On pourra entre autres voir les Astérix et Obélix, les Dalton, La Pat’Patrouille, Les Schtroumpfs, Aladdin, Lego Ninjago, Paddington 2 et Niko le petit renne: Mission Père Noël, Sens dessus dessous, L’âge de glace, Babylone, Le règne animal, L’éveil d’un champion, Les copains d’abord, Il danse avec les loups, Le crime de l’Orient-Express, Heureux gagnants et les premiers James Bond.
Parmi la sélection de chez nous, on pourra voir Coco ferme, La guerre des tuques, Le coq de St-Victor, Nelly et Simon : mission Yéti, Bach et Bottine, C’est le coeur qui meurt en dernier, Miraculum, Cruising Bar, Café de flore, Le déclin de l‘empire américain et plus encore.
Pour la toute première fois, Télé-Québec lance un chandail à l'effigie de Ciné-cadeau. L'illustration a été créée par Cécile Gariépy.
Ces cotons ouatés à capuchon ou crew necks sont disponibles en plusieurs couleurs. Pour chaque chandail vendu, 10$ seront remis à la Guignolée des médias. Vous les trouverez par ici.