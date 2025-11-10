Passer au contenu principal
Ciné-cadeau: voici la programmation officielle des Fêtes 2025!

Ça y est, la programmation Ciné-cadeau 2025 est dévoilée!

Depuis plus de 40 ans, Télé-Québec propose une sélection de films pour toute la famille à l'approche de Noël et pendant le temps des Fêtes. 

Une fois de plus cette année, nous aurons droit à tous les classiques en plus de plusieurs nouveautés. Des spéciaux des Fêtes avec nos vedettes québécoises préférées sont également à l'horaire. 

Ciné-cadeau 2025: ça commence dès le 5 décembre!

La programmation de ciné-cadeau commencera dès le 5 décembre à Télé-Québec.

Ce sera le nouveau film de Yan EnglandFanny, qui lancera les festivités. Ce long métrage réunit Éric Bruneau et Milya Corbeil-Gauvreau. 

Pendant 31 jours, nous aurons droit à 200 films présentés sur la chaîne. 

On pourra entre autres voir les Astérix et Obélix, les Dalton, La Pat’Patrouille, Les SchtroumpfsAladdin, Lego Ninjago, Paddington 2 et Niko le petit renne: Mission Père Noël, Sens dessus dessous, L’âge de glace, Babylone, Le règne animal, L’éveil d’un champion, Les copains d’abord, Il danse avec les loups, Le crime de l’Orient-Express, Heureux gagnants et les premiers James Bond

D'autres films québécois à Ciné-cadeau

Parmi la sélection de chez nous, on pourra voir Coco ferme, La guerre des tuques, Le coq de St-Victor, Nelly et Simon : mission Yéti, Bach et Bottine, C’est le coeur qui meurt en dernier, Miraculum, Cruising Bar, Café de flore, Le déclin de l‘empire américain et plus encore.

© TVA Films

Portez votre amour pour Ciné-cadeau

Pour la toute première fois, Télé-Québec lance un chandail à l'effigie de Ciné-cadeau. L'illustration a été créée par Cécile Gariépy.

Ces cotons ouatés à capuchon ou crew necks sont disponibles en plusieurs couleurs. Pour chaque chandail vendu, 10$ seront remis à la Guignolée des médias. Vous les trouverez par ici.

