Ciné-cadeau: voici la programmation officielle des Fêtes 2025!

Ça y est, la programmation Ciné-cadeau 2025 est dévoilée!

Depuis plus de 40 ans, Télé-Québec propose une sélection de films pour toute la famille à l'approche de Noël et pendant le temps des Fêtes.

Une fois de plus cette année, nous aurons droit à tous les classiques en plus de plusieurs nouveautés. Des spéciaux des Fêtes avec nos vedettes québécoises préférées sont également à l'horaire.