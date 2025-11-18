Le maître du jeu: Louis Morissette dévoile ses invités du spécial des Fêtes

La tradition se poursuit cette année: Louis Morissette et Antoine Vézina présenteront une émission spéciale du Maître du jeu pour le temps des Fêtes au début du mois de décembre.

Pour l’occasion, ils seront accompagnés d’invités bien aimés par le public: Mathieu Dufour, Roxane Bruneau, Fabien Cloutier et Léane Labrèche-Dor. Ils devront se prêter aux défis des Fêtes afin de remporter la fameuse tête en or.