Le maître du jeu: Louis Morissette dévoile ses invités du spécial des Fêtes

La tradition se poursuit cette année: Louis Morissette et Antoine Vézina présenteront une émission spéciale du Maître du jeu pour le temps des Fêtes au début du mois de décembre.
Pour l’occasion, ils seront accompagnés d’invités bien aimés par le public: Mathieu Dufour, Roxane Bruneau, Fabien Cloutier et Léane Labrèche-Dor. Ils devront se prêter aux défis des Fêtes afin de remporter la fameuse tête en or.
Cette édition spéciale de l’émission Le maître du jeu pour le temps des Fêtes sera diffusée le 11 décembre prochain sur Noovo et en rattrapage sur Crave.
Les 4 invités devront participer à des défis thématiques du temps des Fêtes comme performer leur propre cantine de Noel créée pour un défi, mettre des cadeaux sous un sapin et découvrir l’identité du père Noël invité à l’émission
Louis Morissette, le Maître, et Antoine Vézina, son assistant, seront donc encore à la barre de cette émission spéciale.
Et on peut dire que le plus grand défi des invités sera d’essayer de convaincre le Maître de leur donner le titre de grand gagnant de l’édition du temps des Fêtes!
Louis Morissette était de passage au micro de Judith Fetzer pour son balado Un café avec Judith.
Lors de l’entretien, l’humoriste a dévoilé l'impact de Véronique Cloutier et de ses enfants sur son métier et de quelle façon sa famille a influencé sa passion pour la scène.
