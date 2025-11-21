La fille de Pierre Hébert sacre en ondes en parlant de la décoration du sapin

Début du contenu principal.
La fille de Pierre Hébert est notre étoile du jour!
L'émission de radio Véronique et les Fantastiques à Rouge était diffusée en direct de Sherbrooke, hier, dans le cadre de la tournée «Fantastiques World Tour». Parmi les nombreux spectateurs, on comptait la fille de Pierre Hébert, Agnès.
Au cours de l'émission, l'humoriste a expliqué qu'il avait fait le sapin de Noël en famille cette semaine. Une tradition qui, après l'avoir analysée, n'est jamais très agréable.
Comme la fille de Pierre Hébert était dans l'assistance, l'animatrice Véronique Cloutier l'a invitée à venir au micro afin de raconter sa version des faits.
Dès qu'elle s'est mise à parler, on a compris qu'Agnès avait hérité du grand sens de l'humour de son célèbre papa. Puis... elle a sacré en ondes!
Voici l'hilarant moment de radio, à voir et à entendre en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
«C'est plate en tabarn*k!», lance la belle Agnès. C'est tellement drôle!
Véronique Cloutier qui réalise après coup qu'il est peut-être un peu malsain d'inviter une enfant à sacrer en ondes sous un tonnerre d'applaudissements! On est crampés.
Vous pouvez réécouter l'émission entière sur le site de Véronique et les Fantastiques.
Pierre Hébert a fait énormément plaisir à Christine Morency.
Le duo qu’ils forment à l’animation de Complètement midi sur Rouge FM est déjà reconnu pour sa complicité, mais cette fois, Pierre a franchi un nouveau sommet en offrant à sa coanimatrice un cadeau de Noël… bien avant le temps!
