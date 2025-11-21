La fille de Pierre Hébert sacre en ondes en parlant de la décoration du sapin

La fille de Pierre Hébert est notre étoile du jour!

L'émission de radio Véronique et les Fantastiques à Rouge était diffusée en direct de Sherbrooke, hier, dans le cadre de la tournée «Fantastiques World Tour». Parmi les nombreux spectateurs, on comptait la fille de Pierre Hébert, Agnès.

Au cours de l'émission, l'humoriste a expliqué qu'il avait fait le sapin de Noël en famille cette semaine. Une tradition qui, après l'avoir analysée, n'est jamais très agréable.

Comme la fille de Pierre Hébert était dans l'assistance, l'animatrice Véronique Cloutier l'a invitée à venir au micro afin de raconter sa version des faits.

Dès qu'elle s'est mise à parler, on a compris qu'Agnès avait hérité du grand sens de l'humour de son célèbre papa. Puis... elle a sacré en ondes!

Voici l'hilarant moment de radio, à voir et à entendre en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous: