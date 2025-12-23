William Cloutier s’invite dans vos partys de Noël

Début du contenu principal.
William Cloutier a trouvé une façon originale de s’inviter dans les partys des Fêtes de ses fans.
Depuis peu, toutes ses chansons sont maintenant offertes en version karaoké sur YouTube. La chanteur a trouvé la plus belle façon d'annoncer la nouvelle via ses médias sociaux.
Dans une vidéo partagée sur Instagram, le chanteur filme son fils en train d’interpréter ses chansons, avec les versions karaoké affichées à l’écran.
En accompagnement, William précise que les pièces de ses deux albums sont maintenant disponibles dans ce format: «Comme ça, vous pouvez vous entraîner à chanter avec moi dans vos partys de Noël, en vue de ma tournée… car oui, je fais souvent chanter mon public dans mes shows, hihi!.»
En 2026, William Cloutier partira en tournée à travers le Québec avec son nouveau spectacle. Il s’arrêtera notamment à Drummondville le 2 avril, à Bromont le 11 avril, à Québec le 8 mai et à Brossard le 13 mai, en plus de plusieurs autres dates prévues au cours de l’année.
Découvrez toutes ses dates de spectacle directement sur son site web.
