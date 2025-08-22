«Tu es nul, je préfère Marc Dupré», William Cloutier réagit

«Tu es nul, je préfère Marc Dupré» rapporte-t-il. Confus, il prend le temps de réfléchir et répond de façon pince-sans-rire: «Perso[nellement], moi aussi.»

Il a aussi répondu avec brio à un ou une fan qui vantait dans un premier temps son talent, mais qui tenait à mentionner qu’il était dérangé par le fait qu’il porte «toujours le même pantalon bleu» et qu’il boive de la bière tablette.

Ah et n’oublions pas la critique venant de quelqu’un qui reproche à l’artiste d’écrire des paroles engagées plutôt que des textes sur des soirées arrosées et des histoires d’un soir. Sa réponse est encore une fois très drôle.

Écoutez-le en cliquant sur le signe «play» au centre de la vidéo ci-dessous.