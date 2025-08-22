«Tu es nul, je préfère Marc Dupré», William Cloutier réagit

Début du contenu principal.
William Cloutier a réagi à une suite de commentaires méchants provenant de certains abonnés, y allant de ses réactions à chacun d’entre eux, nous faisant pouffer de rire.
C’est dans un REEL déposé sur son compte Instagram que le chanteur a effectivement mis de l’avant ce que certains prennent le temps d’écrire sur son profil, dont un commentaire en particulier le comparant à Marc Dupré.
«Tu es nul, je préfère Marc Dupré» rapporte-t-il. Confus, il prend le temps de réfléchir et répond de façon pince-sans-rire: «Perso[nellement], moi aussi.»
Il a aussi répondu avec brio à un ou une fan qui vantait dans un premier temps son talent, mais qui tenait à mentionner qu’il était dérangé par le fait qu’il porte «toujours le même pantalon bleu» et qu’il boive de la bière tablette.
Ah et n’oublions pas la critique venant de quelqu’un qui reproche à l’artiste d’écrire des paroles engagées plutôt que des textes sur des soirées arrosées et des histoires d’un soir. Sa réponse est encore une fois très drôle.
Écoutez-le en cliquant sur le signe «play» au centre de la vidéo ci-dessous.
On ADORE le sens de l’humour de William Cloutier qui nous offre souvent des petites mises en scène comiques sur ses réseaux sociaux et chaque fois, il nous captive.
Notez que si vous souhaitez le voir en spectacle et juger par vous-même de tous ces commentaires, il s’arrêtera dans certaines villes du Québec dans les prochains mois et a déjà quelques dates de confirmées en 2026.