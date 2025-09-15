William Cloutier a voulu chanter à la caméra mais ça ne s'est pas passé comme prévu

Début du contenu principal.
William Cloutier a fait tout un saut, cette semaine, alors qu'il s'apprêtait à enregistrer une vidéo!
L'auteur-compositeur-interprète voulait se filmer en train de chanter une nouvelle chanson. Il s'est donc installé sur sa terrasse et a mis sa caméra en marche. Au moment de pousser la note, un serpent l'a frôlé!
William Cloutier ne s'attendait évidemment pas à avoir la visite d'une grande couleuvre en pleine performance.
Afin de nous faire rire un peu, le chanteur a eu l'amabilité de partager ce drôle de blooper sur les réseaux sociaux aujourd'hui:
C'est tellement drôle!
On adore l'expression faciale de William Cloutier lorsqu'il réalise qu'il n'est pas seul sur la terrasse.
D'ailleurs, on vous invite à suivre le chanteur sur Instagram. L'artiste partage de nombreuses parcelles de son quotidien avec ses 127 000 abonnés.
Que ce soit des reprises, des chansons originales, des instants mignons en famille ou des bribes de tournées, son contenu est toujours divertissant!
Sur une note plus sérieuse, la mère de William Cloutier a eu un grave accident sur la route au début du mois.
Au moment de tourner dans un rang pour aller rejoindre une amie, elle a été projetée au sol par une automobiliste distraite qui n’a jamais ralenti même si elle avait annoncé son virage à l’avance avec son clignotant. Elle conduisait son Ryder, une petite moto à 3 roues.
Le chanteur a partagé sur son compte Instagram que sa mère a eu plusieurs blessures à la suite de cet accident qui aurait pu être évité.
