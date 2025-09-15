William Cloutier a voulu chanter à la caméra mais ça ne s'est pas passé comme prévu

William Cloutier a fait tout un saut, cette semaine, alors qu'il s'apprêtait à enregistrer une vidéo!

L'auteur-compositeur-interprète voulait se filmer en train de chanter une nouvelle chanson. Il s'est donc installé sur sa terrasse et a mis sa caméra en marche. Au moment de pousser la note, un serpent l'a frôlé!

William Cloutier ne s'attendait évidemment pas à avoir la visite d'une grande couleuvre en pleine performance.

Afin de nous faire rire un peu, le chanteur a eu l'amabilité de partager ce drôle de blooper sur les réseaux sociaux aujourd'hui: