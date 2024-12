Voici ce que les gagnants d'OD Mexique pensent de Mamadou et Maude

Solène a commencé en disant qu’elle savait que Maude fréquentait quelqu’un au Québec.

«Les filles savaient que Maude elle voyait quelqu'un. Elle nous l'avait dit. On a été un peu complices de ça. On s'était dit si ça devait arriver que Mamadou et Maude prennent la place d'un autre couple, on allait en parler avec Mamadou.»

Solène a ajouté qu’elle était surprise parce que, d’après ce qu’elle avait compris, Maude était casée à l'extérieur. Elle a terminé en mentionnant qu’elle était très heureuse pour eux, qu’ils semblaient heureux ensemble.