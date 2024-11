Mamadou et Maude sont-ils en couple? Ils répondent!

Lorsqu’on leur demande où en sont leurs relations actuellement, ils ne sont pas un couple, mais ils continuent de se découvrir en dehors de l'aventure OD. Mamadou a exprimé que l'aventure leur a permis de développer une belle complicité.

«Le fait de vivre Occupation Double, ça nous a permis de développer une belle complicité. Elle a plus de facilité à comprendre et toute la pression qui descend en même temps. En ce moment, on concentre plus à descendre de notre nuage et revenir à la réalité.»