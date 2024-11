Maripier Morin épate dans cette nouvelle séance photo en bas collant

Maripier Morin incarne une élégance rétro et sensuelle dans ce look inspiré des années 70. Ses cheveux volumineux, magnifiquement coiffés avec des vagues somptueuses, encadrent son visage et ajoutent une touche de glamour intemporel.

Les collants noirs, couvrant ses jambes croisées, créent un contraste saisissant et mettent en valeur la finesse de sa silhouette. Avec un maquillage sophistiqué, accentuant ses yeux et son regard captivant, Maripier dégage une allure à la fois mystérieuse et envoûtante.