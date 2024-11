Maripier Morin partage son rituel de fin de soirée avec Jean-Philippe Perras

«Je sais que je suis pas la seule maman qui pendant le crunch du 5@7 ressent parfois une petite tension entre les omoplates, la nuque et le haut des épaules. Qu’elle s’intensifie au fur et mesure que les tâches sont complétées. La fameuse image de l’étau qui se resserre. Donner les bains, ramasser la cuisine, allaiter, partir une tite brassé, changer de t-shirts 2 fois à cause des régurgits, mettre les gouttes pour les yeux, faire les pompes, le mouche bébé, retourner faire pipi 2 fois avec la plus grande. Et puis nos bijoux finalement endormis, on se rejoint dans la cuisine. Certains parents se prennent un ti verre de vin, d’autres une bière. Nous on boit pas, donc on se prend un Mox Mocktail. On se fait notre rituel, on jase de nos journées. Comme quoi ce n’est pas l’alcool dans le verre qui détend, mais le moment que l’on s’accorde en tant que parents.»

Dans la section des commentaires, de nombreuses mamans admettent qu'elles ne prennent pas assez de temps seule avec leur partenaire à la fin d'une journée familiale chargée.

Une publication inspirante qui rappelle l'importance de relaxer!