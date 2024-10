Véronique Cloutier imite Varda Étienne, voyez sa réaction

Dans la vidéo publiée sur le compte Instagram de Véronique et les fantastiques, on peut y voir une Véronique Cloutier emprunter les manières et les mots de la diva de Brossard, assise juste devant elle et les réactions de tous sont unanimes, l’imitation est parfaite!

Félix-Antoine Tremblay et Marie-Soleil Michon riaient de bon cœur. On a même eu la chance d’entendre le message vocal d’origine dans lequel Varda explique avoir une conjonctivite et qu’elle doit annuler sa présence.

On a adoré la voir rire aux éclats en écoutant Véro. Les deux amies ont une superbe complicité et c’est beau à voir!

