Voici ce que les célébrités pensent des valises de Valérie Roberts à Big Brother

Tom-Éliot y va d'un «What the hell Valérie? Valérie!!!» alors que Jean-Thomas Jobin fait le calcul et réalise qu'il ne reste plus beaucoup de place pour les autres:

«Tu les a bien répartis dans les armoires. Personne ne se dit 'Val monopolise 80% des armoires.' Personne ne se dit ça. Tout le monde est content du 20% qu'il leur reste... divisé en 15.»

Pendant ce temps, à l'émission Big Brother Célébrités : Gérants d'estrade, on a appris que Valérie Roberts avait apporté plus de choses dans ses valises que Mona de Grenoble et Rita Baga combinées. On est crampés!