Tammy Verge à Big Brother Célébrités: 8 choses que vous ne saviez pas

D’autres confidences de Tammy Verge

Au courant de l’intérêt de Valérie Roberts pour la mode, Tammy nous a confié qu’elle trouvait étrange que cette dernière n’apporte que deux valises dans la maison, comme le demande la production de Big Brother Célébrités. Elle n’a donc pas été surprise de voir que Valérie n’avait pas respecté la demande: elle avait plusieurs valises, plusieurs boîtes de vêtements.

Tammy Verge relate également que les autres célébrités et elle ont partagé des échanges profonds. «Un soir, on a joué à un jeu où on se pose des questions vraiment indécentes, et il faut y répondre de manière totalement anonyme. Après, on compte les résultats, parce qu'on doit répondre par oui ou par non.» Tammy a alors appris plusieurs secrets sur ses collègues, car certains se sont ensuite confiés sur leurs réponses. Toutefois, elle ne peuten dire davantage, car ça s’est passé dans la maison, et que ça doit y rester!

Pour découvrir la suite de l’aventure de l'aventure, rendez-vous sur Noovo et Noovo.ca, du lundi au jeudi à 19 h 30, et le dimanche à 18 h 30.

