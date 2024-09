Tapis rouge bondé pour la première de Les gens, les lieux, les choses!

La pièce Les gens, les lieux, les choses a pris l’affiche cette semaine au Théâtre Duceppe lors d’une soirée mémorable qui a attiré plusieurs personnalités du milieu artistique montréalais.

Le tapis rouge s’est animé alors que des vedettes sont arrivées pour assister à cet événement très attendu, que ce soit en solo, en duo ou entourées d'amis.

Cette première médiatique affichait complet, et pour cause: Anne-Élisabeth Bossé et Maude Guérin livrent des performances puissantes, sous la direction du metteur en scène Olivier Arteau. La pièce aborde le thème poignant de la toxicomanie avec une intensité qui n’a pas laissé le public indifférent. Dès la première représentation, Les gens, les lieux, les choses a frappé fort, remportant l’adhésion du public et des critiques. Le jeu d’Anne-Élisabeth Bossé, en particulier, a été salué pour sa profondeur et sa justesse, marquant les esprits.