Les gens, les lieux, les choses: voyez les vedettes sur le tapis rouge de la grande première

Nos stars préférées comme Émilie Bibeau, Anne-Marie Cadieux, Fabiola-Nyrva Aladin, Geneviève Brouillette, Simon Boulerice, Jean-Philippe Dion, Kim Lizotte et Éric Bruneau n'ont pas manqué l'occasion de voir le chef d'œuvre. On a adoré les voir poser et surtout se rassembler pour la culture québécoise qui n'a vraisemblablement rien à envier à personne.

On salue le travail et le talent des artistes et artisans!



Les gens, les lieux, les choses sera présentée jusqu'au 12 octobre au Théâtre Duceppe.

