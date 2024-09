Découvrez les plus beaux couples des Prix Gémeaux 2024

Les amoureux étaient au rendez-vous ce week-end lors des célébrations des 39e Prix Gémeaux!

Parmi ceux-ci, on retrouve Christian Bégin et Marie-Ève Perron, Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages, Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grgondin, Phil Roy et Virginie, Rosalie Vaillancourt et Olivier, Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, Bénédicte Décary et François Papineau ainsi que plusieurs autres!

Voici les plus beaux couples qui ont illuminé le tapis rouge!