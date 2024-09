Anne-Élisabeth Bossé révèle pourquoi elle a annulé son one-woman show

«J’aime l’humour. J’avais un chum humoriste. On aimait aller voir des shows au Bordel Comédie Club. Puis on est venu me chercher, en me donnant carte blanche... Et j’ai réalisé que je ne raffolais pas d’être seule en scène, de parler toujours au ‟je”, sans personnages. [...] C’est pas moi. Je lis de la poésie le soir à la maison; j’ai fait trois ans de Conservatoire. Je suis une bibitte extrêmement sensible!»

C'est donc après ce constat qu'elle a choisi de se consacrer à ce qu'elle adore profondément: le jeu.

D'ailleurs, la nouvelle pièce de théâtre d'Anne-Élisabeth Bossé sera bientôt présentée à Montréal. On pourra voir Les gens, les lieux, les choses, qui met également en vedette Maude Guérin, chez Duceppe du 12 septembre au 12 octobre. La pièce sera ensuite présentée au Trident à Québec du 15 janvier au 8 février 2025.