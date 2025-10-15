STAT: cette intrigue qui s’étire divise les fans

Début du contenu principal.
L’épisode d’hier soir de STAT a fait énormément réagir les fans.
Le public a finalement découvert qui, parmi le personnel de l’hôpital, se cache derrière l’attaque informatique. Alors que Sophia (Ludivine Reding) faisait un rapport sur l’arrestation de Justine Rousseau (Sharon Ibgui), on la voit discuter avec Audrey (Samantha Fins) et Camille (Martine Franke).
C’est alors que la travailleuse sociale Josette Harvey (Michèle Lanctôt) fait son entrée, et on comprend rapidement que les deux cheffes infirmières et la travailleuse sociale sont de mèche.
Évidemment, depuis deux épisodes, plusieurs téléspectateurs trouvent que l’intrigue entourant l’attaque à l’hôpital Saint-Vincent commence à s’étirer.
Claude Coupal (Caroline Néron) a été libérée, mais elle ne semble pas vouloir dénoncer ses agresseurs. Pascal (Normand D'Amour) a repris son poste de directeur des services professionnels, et on en sait maintenant un peu plus sur les origines de cette cyberattaque.
Mardi soir, Justine Rousseau a été arrêtée… mais parlera-t-elle?
Les commentaires des fans fusent de partout. Plusieurs d’entre eux soulignent qu’il serait temps que Sophie perde son poste à l’hôpital.
«Sophia pu capable… et attendez la fin de l’épisode… hâte que Sophia perde son poste.»
«Prise jusqu’au cou, la p’tite.»
D’un autre côté, certains semblent un peu lassés de cette intrigue qui tarde à être bouclée.
«Au moins, la fin était intéressante. Mais le reste… ouf.»
Pour voir la suite, il faudra être à l’écoute de STAT, les mardis à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ. Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
