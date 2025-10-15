STAT: cette intrigue qui s’étire divise les fans

L’épisode d’hier soir de STAT a fait énormément réagir les fans.

Le public a finalement découvert qui, parmi le personnel de l’hôpital, se cache derrière l’attaque informatique. Alors que Sophia (Ludivine Reding) faisait un rapport sur l’arrestation de Justine Rousseau (Sharon Ibgui), on la voit discuter avec Audrey (Samantha Fins) et Camille (Martine Franke).

C’est alors que la travailleuse sociale Josette Harvey (Michèle Lanctôt) fait son entrée, et on comprend rapidement que les deux cheffes infirmières et la travailleuse sociale sont de mèche.