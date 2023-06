Ludivine Reding: voici les dernières nouvelles sur la comédienne

Le parcours professionnel de Ludivine Reding

Ludivine Reding a commencé sa carrière de comédienne avant même d'avoir 10 ans. Au fil des ans, on a pu la voir à la télévision dans plusieurs séries à succès, dont Tactik, La théorie du K. O., Mémoires Vives, Fugueuse et, plus récemment, STAT. Au cinéma, elle a entre autres tenu un rôle dans le film Ego Trip, aux côtés de Patrick Huard, et dans Wolfe, avec son frère.

Alors qu'elle avait 6 ans, Ludivine a par ailleurs participé au tournage du vidéoclip de la chanson Encore une nuit, de Marie-Mai.

Depuis qu'elle a neuf ans, la comédienne fait aussi du doublage. Elle prête sa voix à Chloë Grace Moretz, mais elle est aussi celle d'Agnès dans l'adaptation québécoise de Détestable moi, en plus d'avoir participé à Katak, le brave béluga.

Lieu et date de naissance

Montréal, le 6 février 1997

Les membres de sa famille

Ludivine est en couple avec Antoine Bibeau Laforce. La comédienne a révélé cette relation en février 2020. Ensemble ils sont maîtres d'un adorable chien nommé Zalem.

Son frère, Godefroy Reding, est également comédien. Les parents de Ludivine Reding évolue aussi tous les deux dans le milieu artistique: sa mère est Geneviève Dubé et son père est Sébastien Reding.

Instagram: @ludivinereding | Facebook: Ludivine Reding