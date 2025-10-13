Passer au contenu principal
Emi Chicoine débarque bientôt dans STAT et ça risque de brasser

Le prochain épisode de STAT s’annonce intense.

Ce mardi, l’équipe de l’urgence de Saint-Vincent accueillera deux boxeurs qui se retrouvent en bien mauvais état à la suite de leur combat.

Mat Beaulieu (Kevin Tremblay) et Wilner Denis (Fabrice Yvanoff Sénat) se retrouveront à l’urgence, et ils ne seront pas seuls.

Les conjointes de chacun d’eux les accompagneront, et celle de Beaulieu sera interprétée par Émi Chicoine, qui n’a pas la langue dans sa poche.

Lors de son arrivée à l’urgence, Mat Beaulieu sera pris en charge par Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay). On peut dire que la tension montera rapidement dans la salle d’attente, et le personnage d'Émi Chicoine sera au cœur de toute l’action.

Pour ne rien manquer, soyez à l’écoute de STAT ce mardi à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.

