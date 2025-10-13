Emi Chicoine débarque bientôt dans STAT et ça risque de brasser

Mat Beaulieu (Kevin Tremblay) et Wilner Denis (Fabrice Yvanoff Sénat) se retrouveront à l’urgence, et ils ne seront pas seuls.

Les conjointes de chacun d’eux les accompagneront, et celle de Beaulieu sera interprétée par Émi Chicoine, qui n’a pas la langue dans sa poche.