STAT: Emmanuelle pourra-t-elle convaincre Marco de rester à Saint-Vincent?

Un extrait du prochain épisode de STAT laisse croire que Marco (Anglesh Major) quitterait Saint-Vincent pour retourner travailler à l’hôpital universitaire.
Dans la vidéo publiée sur les médias sociaux d’ICI TÉLÉ, on le voit faire ses adieux à ses amis et au personnel de l’urgence.
Alors qu’il s’apprête à partir, Marco lance simplement : «Bon euh, moi je m’en vais. […] Je m’en vais dans le sens euh… je ne reviendrai pas.»
Emmanuelle (Suzanne Clément), Jacob (Lou-Pascal Tremblay) et Audrey (Samantha Fins) sont sous le choc de cette annonce. Revenu prêter main-forte à l’équipe réduite de Saint-Vincent après l’attaque, Marco laissait croire qu’il s’installait pour de bon.
Emmanuelle saura-t-elle le convaincre de rester?
Même s’il annonce son départ, on sent que l’équipe de Saint-Vincent pourrait trouver les bons mots pour convaincre Marco de rester. Son attachement à l’hôpital et aux gens qui y travaillent est flagrant, et après tout ce qu’ils viennent de traverser, il n’est pas impossible qu’il change d’idée et revienne.
D’ailleurs, plusieurs fans se disent très déçus de voir le personnage quitter l’émission, certains allant même jusqu’à croire qu’il sera de retour plus tôt qu’on le pense.
Selon la bande-annonce, on en saura davantage sur le cas du petit Léo, ce garçon chez qui le laboratoire a retrouvé des spermatozoïdes dans la bouche. Est-ce que son père pourrait être son bourreau?
On suivra aussi Claude Coupal (Caroline Néron), de retour auprès de Pascal : aura-t-elle le courage de dénoncer ses ravisseurs?
Découvrez la bande-annonce ici.
Le prochain épisode de l’émission sera diffusé ce soir à 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.
