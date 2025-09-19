Cas d’agression juvénile dans STAT: la production explique ses «écarts» face à la réalité

Début du contenu principal.
Le cas du petit Léo dans STAT a bouleversé le public.
Lorsque le laboratoire de Saint-Vincent a détecté des spermatozoïdes dans son échantillon de salive, plusieurs ont craint que l’enfant soit victime d’abus dans son milieu.
Si de nombreux internautes ont réagi avec émotion aux événements, certains ont toutefois souligné un manque de rigueur de la production, en faisant référence à la scène où Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) expliquait la situation au père du jeune Léo avant même que la police et la DPJ ne soient intervenues.
«Ben voyons!!!!! Voir que le md va aborder le père, dans le corridor en plus, alors que la DPJ pi les flics sont là... 👎🏼 à l'équipe...»
La production est intervenue pour préciser que, puisqu’il s’agit d’une émission de télévision, certaines situations sont volontairement dramatisées afin de nourrir l’histoire et de romancer un peu le quotidien de l’urgence.
«Rappelons que nous sommes une série de fiction. Comme nous ne prétendons pas écrire une série documentaire, mais bien une série qui illustre le quotidien d'une salle d'urgence, pour rendre l'histoire intéressante, on se permet - et on se doit de le faire - de prendre quelques écarts par rapport à la réalité, ou aux "procédures". Je suis certaine que vous nous pardonnerez. Bonne fin d'épisode »
Pour l’instant, on ne connaît pas encore tous les détails concernant le cas du jeune Léo. Lors d’une rencontre avec Josette, la travailleuse sociale (Micheline Lanctôt), il a fait un dessin où son père se retrouvait à l’extérieur de la maison… Aussi, on sait que les bobos qu'il avait dans la bouche est une ITSS.
La mère a confié à la police que son fils n’avait été en contact qu’avec son père dans les dernières 24 heures, ce qui pointe directement vers lui. Mais connaissant l’autrice Marie-Andrée Labbé, qui a plus d'un tour dans son sac, rien n’exclut qu’elle prenne une tout autre direction.
Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
