Cas d’agression juvénile dans STAT: la production explique ses «écarts» face à la réalité

Si de nombreux internautes ont réagi avec émotion aux événements, certains ont toutefois souligné un manque de rigueur de la production, en faisant référence à la scène où Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) expliquait la situation au père du jeune Léo avant même que la police et la DPJ ne soient intervenues.

«Ben voyons!!!!! Voir que le md va aborder le père, dans le corridor en plus, alors que la DPJ pi les flics sont là... 👎🏼 à l'équipe...»

La production est intervenue pour préciser que, puisqu’il s’agit d’une émission de télévision, certaines situations sont volontairement dramatisées afin de nourrir l’histoire et de romancer un peu le quotidien de l’urgence.

«Rappelons que nous sommes une série de fiction. Comme nous ne prétendons pas écrire une série documentaire, mais bien une série qui illustre le quotidien d'une salle d'urgence, pour rendre l'histoire intéressante, on se permet - et on se doit de le faire - de prendre quelques écarts par rapport à la réalité, ou aux "procédures". Je suis certaine que vous nous pardonnerez. Bonne fin d'épisode »