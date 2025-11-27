Sango de Survivor Québec participera à une nouvelle téléréalité

Sango fera partie de l’équipe des Verts, accompagné de son père, un ancien participant de Fort Boyard, Ainslie, ainsi que de son petit frère Malik, le plus jeune concurrent de la saison.

Selon la publication dévoilant leur trio sur les réseaux sociaux, ils détestent tous les trois le froid, mais se démarqueront par leur sens de la réflexion et leur rapidité.

Épique est une compétition d’aventure où, pendant douze semaines, six équipes de trois personnes s’affrontent dans des épreuves spectaculaires à travers le Québec.