Sango de Survivor Québec participera à une nouvelle téléréalité

Sango, qu'on a connu lors de la première saison de Survivor Québec, fera partie d’une des équipes de la prochaine saison d’Épique.
Animée par Ève Côté, l’émission entamera sa deuxième saison sur les ondes de Télé-Québec. Voici tout ce que l’on sait sur la participation de l’ancien candidat de Survivor Québec.
Sango fera partie de l’équipe des Verts, accompagné de son père, un ancien participant de Fort Boyard, Ainslie, ainsi que de son petit frère Malik, le plus jeune concurrent de la saison.
Selon la publication dévoilant leur trio sur les réseaux sociaux, ils détestent tous les trois le froid, mais se démarqueront par leur sens de la réflexion et leur rapidité.
Épique est une compétition d’aventure où, pendant douze semaines, six équipes de trois personnes s’affrontent dans des épreuves spectaculaires à travers le Québec.
Lors de son passage à Survivor Québec, Sango avait tenu 28 jours dans l’aventure, remportant plusieurs défis et s’imposant comme un adversaire redoutable. Tout porte à croire qu’il pourrait à nouveau marquer la compétition dans Épique.
La deuxième saison d’Épique sera diffusée dès le 9 janvier sur les ondes de Télé-Québec.
