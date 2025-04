Kassandre passe de Survivor Québec à Survivor Australia: The World!

«Pourquoi vivre un seul Survivor quand tu peux en vivre 2? 👀🔥», dévoile Kassandre sur Instagram.

Elle y affrontera des joueurs redoutables venus des quatre coins du globe — des stratèges, des athlètes, des survivants aguerris qui ont tous laissé leur marque dans leur propre version de Survivor. Un défi de taille, mais Kassandre n’est pas du genre à reculer devant l’inconnu!

Souvenons-nous qu’à Survivor Québec, elle avait impressionné par sa persévérance, ses performances dans les épreuves physiques et mentales, et son sens du jeu aiguisé. Son parcours avait inspiré bien des téléspectateurs, et aujourd’hui, elle représente fièrement le Québec sur la scène internationale.

Ce sont les autres joueurs de Survivor Québec qui doivent être jaloux de cette grande nouvelle...