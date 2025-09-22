Ces trois chroniqueuses de Salut Bonjour se retrouvent pour un évènement bien spécial

Début du contenu principal.
En fin de semaine, c’était l’anniversaire de Geneviève Hébert-Dumont!
L’animatrice radio a profité de quelques jours pour célébrer ce grand moment.
Pour l’occasion, elle a réuni plusieurs amis, dont deux personnes qu’elle a côtoyées lors de son passage comme miss météo à Salut Bonjour.
Sur l’une des photos du carrousel, on découvre que Sabrina Cournoyer et Ève-Marie Lortie ont pris part aux célébrations.
De plus, la fille de l’animatrice, Corrine, s’est jointe aux festivités. Un grand moment que Ève-Marie a d’ailleurs partagé en story Instagram.
Geneviève Hébert-Dumont a célébré son 36e anniversaire et elle semble avoir passé de magnifiques moments entourée des siens.
Rappelons que l’animatrice radio a été présentatrice météo à Salut Bonjour Week-end pendant 6 ans, partageant ainsi le quotidien d’Ève-Marie Lortie, alors à l’animation de la populaire émission matinale.