Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Ces trois chroniqueuses de Salut Bonjour se retrouvent pour un évènement bien spécial

PAR :

En fin de semaine, c’était l’anniversaire de Geneviève Hébert-Dumont
L’animatrice radio a profité de quelques jours pour célébrer ce grand moment.

Pour l’occasion, elle a réuni plusieurs amis, dont deux personnes qu’elle a côtoyées lors de son passage comme miss météo à Salut Bonjour.

Sur l’une des photos du carrousel, on découvre que Sabrina Cournoyer et Ève-Marie Lortie ont pris part aux célébrations.

De plus, la fille de l’animatrice, Corrine, s’est jointe aux festivités. Un grand moment que Ève-Marie a d’ailleurs partagé en story Instagram.

© Instagram - Ève-Marie Lortie

Geneviève Hébert-Dumont a célébré son 36e anniversaire et elle semble avoir passé de magnifiques moments entourée des siens.

Rappelons que l’animatrice radio a été présentatrice météo à Salut Bonjour Week-end pendant 6 ans, partageant ainsi le quotidien d’Ève-Marie Lortie, alors à l’animation de la populaire émission matinale.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :