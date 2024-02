Découvrez qui remplacera Ève-Marie Lortie à Salut Bonjour week-end

Il semble que plusieurs candidats étaient en lice pour prendre la barre de Salut Bonjour week-end. Parmi eux se trouvait Richard Turcotte, qui possède une expérience de plus de 30 ans devant les caméras et a déjà assuré des remplacements à la fois sur Salut Bonjour et Salut Bonjour week-end.

En plus de son implication dans ces émissions matinales, il est également un membre actif de l'équipe de La Poule aux œufs d'or, en tant que présentateur aux côtés de Sébastien Benoît et Julie Houle chaque dimanche.

On lui sohaite le meilleur pour ce nouveau mandat!

Vous aimerez aussi: