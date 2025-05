Un matin pas comme les autres pour Ève-Marie Lortie et sa gang de Salut Bonjour

La Wings for Life World Run est une course mondiale où tous les participants partent en même temps, sans ligne d’arrivée. Une voiture virtuelle démarre 30 minutes plus tard et élimine les coureurs qu’elle rattrape. Le défi: parcourir le plus de kilomètres possible avant d’être dépassé.

L'évènement de Québec s'est déroulé sur le boulevard Champlain.

