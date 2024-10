Rebecca Makonnen lance son premier livre et les critiques sont excellentes!

Rebecca Makonnen lance son premier livre cette semaine!

Cet ouvrage biographique s'intitule Dans mon sang. Dans ce récit, elle parle de ses parents et se plonge dans ses origines familiales.

Dans la description officielle du livre, on parle d'une «histoire encore plus improbable» qu'elle ne le croyait au départ avec des «secrets dévoilés en révélations inattendues», le tout résultant d'un «récit déconstruit et troublant». Voici le petit mot de présentation de Rebecca Makonnen en vidéo: