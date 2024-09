Mariana Mazza revient sur son adolescence «sexe, drogue, secondaire en spectacle»

«Je suis très fébrile de vous annoncer que Rivière-des-Prairies, mon 2e livre, sortira en librairie dès le 2 octobre!

Rivière-des-Prairies, c’est la suite de Montréal-Nord. Si vous avez aimé mon premier livre, je crois bien que vous aimerez celui-là aussi.

Je pense que ça va vous parler.

Sexe, drogue, secondaire en spectacle.

Cette fois, c’est dans mon adolescence que je replonge. Backstreet Boys et taille basse, ça vous dit?

Et j’ai une PRÉVENTE SPÉCIALE juste pour vous, qui commence dès maintenant.

Je ne pourrai malheureusement pas être présente au Salon du livre de Montréal cette année et, comme je sais que plusieurs d’entre vous espéraient pouvoir faire dédicacer votre livre au Salon, j’ai pensé à une solution de rechange. Tous ceux et celles qui achèteront le livre en prévente d’ici le 22 septembre recevront une copie avec une dédicace personnalisée! Donc si vous souhaitez avoir votre copie dédicacée, c’est là que ça se passe!»