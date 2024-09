Mariana Mazza signe 902 livres avec dévotion, voyez-la à l’oeuvre

Après plusieurs vidéos partagées sur son compte Instagram incitant les gens à acheter son livre, Mariana s’est rapidement rétractée avec humour, devant les centaines de demandes qui ne cessaient d’augmenter et qui allaient occuper son stylo et son poignet pendant de nombreuses heures.

Le 22 septembre était donc la date limite pour acheter un Rivière-des-Prairies dédicacé et c'est au bout de 902 copies que la belle a pu s'arrêter et s'est amusée à dévoiler le top 5 des noms les plus fréquents auxquels elle a dédicacé un livre.



Un gros bravo à Mariana Mazza et on souhaite un grand succès à Rivière-des-Prairies.

