Maïka Desnoyers donne des nouvelles d’Hayden à la suite de son opération

Rappelons que le sportif a dû arrêter de pratiquer le hockey et le football cet été en raison d’une hernie inguinale, pour laquelle il a subi une opération.

Mais la gestion des médicaments a été un léger casse-tête, je laisse Maïka Desnoyers expliquer, et vous pouvez l’écouter dans la vidéo en top d’article.

Si on se fie à ce retour sur la patinoire, la convalescence semble bien aller pour Hayden et on est très heureux de l’apprendre!