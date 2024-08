Patrick Huard dévoile un scoop en entrevue

Durant la courte entrevue, Patrick Huard a dévoilé qu'il voulait remonter sur scène bientôt.

Il avoue qu'il aimerait retrouver cette naïveté des premiers numéros et la prise de risque. Il a donc décidé de retourner jouer dans la LNI en février.

«D'arrêter de me laisser encabaner par les aprioris, les attentes, le corporatisme, etc. D'ailleurs tellement que la LNI m'a rappelé pis ils ont fait: "Heille! On prend une chance, ça te tente-tu de revenir cette année?". Ils ne pouvaient pas tomber dans le meilleur timing.»