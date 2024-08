Mélissa Bédard éblouit en robe orange vibrante pour annoncer une grande nouvelle

C'est dans une magnifique robe orangée que Mélissa a annoncé qu'elle sera l'animatrice de l'émission Star Ac en cadeau.

Le concept a été créé pour les fans de Star Académie et le public pourra avoir des nouvelles des ex-académiciens. On nous promet une émission «spéciale humaine et musicale pour redonner au public de Star Académie tout l'amour que les Académiciens des saisons passées ont reçu depuis leur séjour à l'Académie.»