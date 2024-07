Les Olympiques sans Paul Houde: Stéphane Laporte lui rend hommage

En mars dernier à Je viens vers toi, Marc Labrèche, entouré de son invité Jean-Thomas Jobin et de ses chakras Matthieu Pepper, Guylaine Tremblay et Mickaël Gouin, a voulu souligner avec tout son amour le départ de Paul Houde dans un hommage très touchant.

L'animateur s'est exprimé sur le départ soudain de son collègue avec beaucoup d'émotion. On a pu ressentir sa peine et celle du public, à l'écoute de chacun de ses mots.

Marc s'est confié sur la chance qu'il a eu de rencontrer Paul Houde et de pouvoir développer une amitié aussi naturelle et organique que la leur, car les gens authentiques et vrais peuvent se faire rares dans le métier. C'était un beau moment empreint de douceur dont nous allons nous souvenir longtemps.

