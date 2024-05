Voici pourquoi Isabelle Boulay a foulé le tapis rouge du Musée McCord Stewart

Mercredi soir était soir de lancement de l'exposition Portraits et mode au Musée McCord Stewart à Montréal et Isabelle Boulay était une des invitées de la soirée.

Portraits et mode est une exposition inédite qui célèbre la créativité de 17 photographes originaires du Québec ou issus de l'immigration, à la carrière établie ou émergente, qui séduit les directions artistiques des plus grands magazines de mode, du milieu publicitaire et de la scène musicale de la planète.

Plusieurs personnalités ont foulé le tapis rouge du Musée McCord Stewart et Isabelle Boulay en faisait partie.

D'ailleurs, dans les trois portraits de cette dernière qui sont exposés, on retrouve le magnifique cliché sur fond bleu du photographe Max Abadian sur lequel la chanteuse porte un chapeau de cowboy et une veste de cuir.