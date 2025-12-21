Lundi soir, l’Espace St-Denis s’est transformé en véritable portail vers le Pays Imaginaire à l’occasion de la première médiatique de Peter Pan, la comédie musicale!

Une soirée festive où plusieurs personnalités du milieu artistique avaient répondu à l’invitation pour découvrir cette production très attendue!

Grand classique de Broadway, Peter Pan (récipiendaire de trois Tony Awards) continue de faire rêver toutes les générations, et l’ambiance sur le tapis rouge était à la hauteur de la magie promise sur scène!