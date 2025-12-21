Début du contenu principal.
Lundi soir, l’Espace St-Denis s’est transformé en véritable portail vers le Pays Imaginaire à l’occasion de la première médiatique de Peter Pan, la comédie musicale!
Une soirée festive où plusieurs personnalités du milieu artistique avaient répondu à l’invitation pour découvrir cette production très attendue!
Grand classique de Broadway, Peter Pan (récipiendaire de trois Tony Awards) continue de faire rêver toutes les générations, et l’ambiance sur le tapis rouge était à la hauteur de la magie promise sur scène!
Parmi les invités, Olivier Dion n’est pas passé inaperçu! Le chanteur et comédien était très bien accompagné, puisqu’il a foulé le tapis rouge aux côtés de Maude Cyr-Deschênes, grande gagnante de La Voix 2024.
Les artistes sont également les têtes d’affiche du spectacle musical Évangéline, qui prendra vie dès février prochain, où ils incarnent respectivement Gabriel et Évangéline. Cette fresque musicale à grand déploiement réunira aussi sur scène Matthieu Lévesque (Baptiste), Nathalie Simard (Sœur Marguerite), qui signe un retour très attendu dans une production musicale après plus de 25 ans, ainsi que Laurent Lucas (Père Félix). Une quinzaine d’autres interprètes complètent la distribution!
Pour la première fois dans une production de cette envergure, l’histoire bouleversante d’Évangéline et Gabriel, inspirée de faits historiques réels, sera portée sur scène. Ces amoureux devenus légendaires sont au cœur d’un récit marqué par l’exil, la perte et un amour plus fort que les épreuves!
C'est un rendez-vous!
