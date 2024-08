Don Juan: Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge de la grande première!

Depuis ses débuts au Théâtre St-Denis en février 2004, la comédie musicale Don Juan a rapidement conquis le cœur des spectateurs au Québec, en France et en Corée du Sud, attirant plus de 600 000 personnes. Créée par Félix Gray et mise en scène par Gilles Maheu, cette production fait son grand retour pour célébrer son 20e anniversaire.

Vingt ans après sa première, l'engouement pour Don Juan reste aussi fort qu'à ses débuts. Ce spectacle, qui avait raflé les prix de Meilleur spectacle de l'année et Meilleure mise en scène au Gala de l’ADISQ en 2004, continue de captiver les foules grâce à son histoire d'amour intemporelle!