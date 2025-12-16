Peter Pan: Une foule de vedettes sur le tapis rouge de la première de la comédie musicale

Lundi soir, l’Espace St-Denis s’est transformé en véritable portail vers le Pays Imaginaire à l’occasion de la première médiatique de Peter Pan, la comédie musicale!

Sur le tapis rouge, une foule d’invités et de personnalités du milieu artistique s’étaient donné rendez-vous pour découvrir cette production attendue, dans une ambiance festive!

Grand classique de Broadway, récipiendaire de trois Tony Awards, Peter Pan continue de faire rêver toutes les générations. La version présentée à Montréal séduit par sa mise en scène signée Luc Guérin, ses chorégraphies dynamiques de Team White et l’énergie impressionnante de ses 21 artistes sur scène (dont Éléonore Lagacé en Peter Pan, Benoit Brière en Capitaine Crochet et Alice Déry en Wendy). Le résultat: un spectacle immersif, spectaculaire, où la magie opère dès les premières minutes!