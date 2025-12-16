Passer au contenu principal
Peter Pan: Une foule de vedettes sur le tapis rouge de la première de la comédie musicale

Lundi soir, l’Espace St-Denis s’est transformé en véritable portail vers le Pays Imaginaire à l’occasion de la première médiatique de Peter Pan, la comédie musicale!

Sur le tapis rouge, une foule d’invités et de personnalités du milieu artistique s’étaient donné rendez-vous pour découvrir cette production attendue, dans une ambiance festive!

Grand classique de Broadway, récipiendaire de trois Tony Awards, Peter Pan continue de faire rêver toutes les générations. La version présentée à Montréal séduit par sa mise en scène signée Luc Guérin, ses chorégraphies dynamiques de Team White et l’énergie impressionnante de ses 21 artistes sur scène (dont Éléonore Lagacé en Peter Pan, Benoit Brière en Capitaine Crochet et Alice Déry en Wendy). Le résultat: un spectacle immersif, spectaculaire, où la magie opère dès les premières minutes!

Peter Pan © Julien Faugère
Peter Pan © Julien Faugère

Sur le tapis rouge, la première médiatique a aussi attiré une impressionnante brochette de personnalités. On a notamment croisé Amélie Grenier, Annick Boucher, Catherine Sénart, Chloée Deblois, Christine Beaulieu, Claudine Desrochers, Coco Belliveau, Dave Morgan, Elyse Marquis, Gabrielle Fontaine, Gaston Lepage, Geneviève Charest, Geneviève Borne, Geneviève Jodoin, Geneviève Schmidt, Ingrid Falaise, Jason Roy Léveillée, Jean Airoldi, Jean-François Beaupré, Jeff Boudreault, Josée Lavigueur et plusieurs autres!

Retour en images sur cette soirée festive!

Fred St-Gelais et Kim Gingras © Karine Paradis
Jason Roy Léveillée et son amoureuse © Karine Paradis
Marie-Josée Taillefer et René Simard © Karine Paradis
Ingrid Falaise et sa famille © Karine Paradis
Pierre-François Legendre et sa famille © Karine Paradis
Mirianne Brûlé et sa fille © Karine Paradis
Geneviève Schmidt © Karine Paradis
Robin-Joël Cool et Viviane Audet © Karine Paradis
Jeff Boudreault © Karine Paradis
Sylvain Marcel © Karine Paradis
Pierre Bruneau et sa femme © Karine Paradis
Patrick Côté © Karine Paradis
Silvi Tourigny © Karine Paradis
Cynthia Wu-Maheux © Karine Paradis
Clodine Desrochers © Karine Paradis
Christine Beaulieu et sa soeur © Karine Paradis
Catherine Sénart © Karine Paradis
Jean Airoldi et sa fille © Karine Paradis
Sébastien René et Marilyn Castonguay © Karine Paradis
Geneviève Borne © Karine Paradis
Pierre-Paul Alain, Isabelle Guérard et Jean-François Beaupré © Karine Paradis
Simon Philibert et Ève-Marie Lortie © Karine Paradis
Chloée Deblois © Karine Paradis
Maude Carmel et Marianne Verville © Karine Paradis
Élyse Marquis © Karine Paradis
Karl Walcott © Karine Paradis
Coco Belliveau et son amoureux © Karine Paradis
Olivier Dion et Maude Cyr-Deschênes © Karine Paradis
Élodie Grenier et Gabrielle Fontaine © Karine Paradis
Lysanne Richard © Karine Paradis
Josée Lavigueur © Karine Paradis
IMA et son fils © Karine Paradis
Marie Gagné et Geneviève Laforce © Karine Paradis
Jade Mathieu © Karine Paradis
Eloisa Cervantes et Kevin Houle © Karine Paradis
Louise Laparé et Gaston Lepage © Karine Paradis
Anick Boucher des Traîtres © Karine Paradis
Marie-Ève Beaulieu © Karine Paradis
Jonathan Garnier © Karine Paradis
Kim Hardy des Traîtres © Karine Paradis
Amélie Grenier © Karine Paradis
Geneviève Jodoin © Karine Paradis
Tom-Éliot Girard © Karine Paradis
Rachelle Élie © Karine Paradis
Geneviève Charest © Karine Paradis
Joël Dandurand de Survivor Québec © Karine Paradis
François L'Écuyer © Karine Paradis
Christophe Tiffet de Survivor Québec © Karine Paradis
Sarah Myriam Mazouz de Survivor Québec © Karine Paradis
Dave Morgan et Will Murphy © Karine Paradis
Robert Piché © Karine Paradis
Simon Fréchette-Daoust et Jade Bruneau © Karine Paradis
Julie Houle © Karine Paradis
Santiago de Révolution © Karine Paradis
Guy Fournier © Karine Paradis
Vincent Bilodeau © Karine Paradis
Vénus d'Aller simple: La téléréalité © Karine Paradis
Paul Sarrasin © Karine Paradis
Klara Martel-Laroche de Quel talent! © Karine Paradis
Isabelle Perron © Karine Paradis
Invitée © Karine Paradis
Invitée © Karine Paradis
Invitées © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis
Invitées © Karine Paradis
Invités © Karine Paradis

