Nour Belkhiria a maintenant les cheveux courts!

Eh oui, Nour a craqué pour une coupe courte!

Avec cette nouvelle métamorphose, Nour rayonne de confiance et de fraîcheur. Ses fans n’ont pas tardé à réagir en lui adressant des compliments chaleureux, soulignant à quel point cette transformation lui va à merveille.

En plus de ses projets actuels, il ne faut surtout pas manquer Nour dans la deuxième saison de De Pierre en fille. On a hâte de la retrouver à l’écran, toujours aussi talentueuse et rayonnante, avec cette nouvelle coupe qui lui donne un look absolument irrésistible!